Het salaris dat FIFA-baas Infantino net misliep

Het gerucht gaat rond dat Gianni Infantino zijn eigen salaris wilde vertienvoudigen. Zo simpel ligt het niet. Maar helemaal uit de lucht gegrepen is het evenmin.

Van zes naar zestig miljoen

De Britse krant The Times onthulde vorige week dat de FIFA -voorzitter na afloop van zijn presidentschap in 2031 de baas had kunnen worden van FIFA Forward Enterprise, het dochterbedrijf dat de commerciële rechten van het WK zou gaan exploiteren. Zijn beloning zou zich richten naar die van NFL-commissioner Roger Goodell: rond de 64 miljoen dollar per jaar. Nu verdient Infantino ongeveer zes miljoen dollar, salaris plus bonus. Factor tien, precies.

De FIFA ontkent stellig. Over een topfunctie voor Infantino zou “nooit gesproken” zijn. Dat is een ontkenning van het gerucht, geen ontkenning van het bedrag.

Plan van tafel, president wankelt

Het maakt inmiddels weinig meer uit. Nadat 55 UEFA-landen dreigden alle FIFA-toernooien te boycotten en ook de Noord-Amerikaanse en Aziatische bonden afhaakten, trok Infantino het hele plan afgelopen vrijdagnacht in. Het project had “verdeeldheid gezorgd”, schreef hij. De UEFA zegde daarna alsnog het vertrouwen in hem op, de KNVB volgde.

Kort feitelijk FIFA Forward Enterprise werd gewaardeerd op 20 miljard dollar. Door 20 procent van de aandelen te verkopen wilde de bond 4,2 miljard dollar ophalen, met J.P. Morgan als adviseur en onder anderen Joshua Kushner als beoogd investeerder. Elk van de 211 lidbonden was 20 miljoen dollar in het vooruitzicht gesteld.

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