Bloomberg: Shell overweegt overname branchegenoot BP

LONDEN (ANP) - Olie- en gasconcern Shell overweegt een overname van branchegenoot BP, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Volgens de bronnen kijkt Shell met adviseurs naar die mogelijke megadeal, maar wacht het bedrijf nog wel op een verdere daling van de beurswaarde van BP voordat het besluit over een mogelijk bod.

Over een samensmelting van de twee Britse concerns gaan al tientallen jaren af en toe geruchten. Het zou een van de grootste deals in de olie-industrie ooit zijn.

Volgens Bloomberg heeft Shell de afgelopen weken serieuzer met adviseurs gesproken over de haalbaarheid en voordelen van zo'n deal. Maar het concern zou er ook voor kunnen kiezen zich te richten op het inkopen van aandelen en kleinere overnames.

"Zoals we al vaak hebben gezegd, zijn we sterk gericht op het creëren van waarde bij Shell door te blijven focussen op prestaties, discipline en vereenvoudiging", is alles wat een Shell-woordvoerder aan Bloomberg kwijt wilde. BP weigerde commentaar te geven.