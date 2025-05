Kenners: heffingen VS kunnen energietransitie in Azië versnellen

SINGAPORE (ANP/AFP) - Nieuwe Amerikaanse importheffingen op zonnepanelen uit Zuidoost-Azië kunnen volgens experts een kans zijn voor de regio om de eigen energietransitie te versnellen. Vooral voor Chinese fabrikanten die produceren vanuit de regio zijn de vele tarieven slecht nieuws. Daarom denken kenners dat China zal ingrijpen en gaat proberen meer zonnepanelen in Zuidoost-Azië zelf te verkopen.

Recent kondigde Washington forse heffingen aan op zonnepanelen uit Cambodja, Vietnam, Thailand en Maleisië. De stap volgde op een onderzoek naar "oneerlijke praktijken" in deze landen, met name door Chinese bedrijven. Als de heffingen worden goedgekeurd, komen ze bovenop de tarieven die de regering-Trump al had opgelegd.

De Singaporese denktank Asia Research & Engagement heeft tegen het Franse persbureau AFP gezegd stappen van de Chinese overheid te verwachten. De kenners voorzien dat het land zal aandringen op beleid om "snelle adoptie van groene energie in de hele regio mogelijk te maken".