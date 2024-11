Bloomberg: telecombedrijf Odido mogelijk naar beurs Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Telecombedrijf Odido krijgt mogelijk een notering aan de aandelenbeurs in Amsterdam. Volgens persbureau Bloomberg zijn eigenaren Apax Partners en Warburg Pincus bezig met voorbereidingen voor een beursgang van het bedrijf, dat ook dochtermerken als Simpel en Ben heeft. Daarbij wordt volgens bronnen tegen Bloomberg gemikt op een waardering van wel 7 miljard euro.

De eventuele beursgang van Odido op het Damrak zou dan volgend jaar plaats moeten vinden. Volgens de ingewijden zijn de twee investeringsmaatschappijen bezig met het benaderen van banken om die mogelijke beursgang te begeleiden.

Het is ook mogelijk dat Odido wordt verkocht, aldus de bronnen. Apax Partners en Warburg Pincus wilden geen commentaar geven tegen Bloomberg. De investeringsmaatschappijen namen in 2021 T-Mobile Nederland over van Deutsche Telekom en ook het resterende belang van het Zweedse Tele2 in T-Mobile Nederland voor 5,1 miljard euro.

T-Mobile Nederland werd in september vorig jaar omgedoopt tot Odido. Odido heeft meer dan honderd winkels in Nederland en circa 2000 medewerkers in dienst. Het telecombedrijf heeft ongeveer 8 miljoen klanten.