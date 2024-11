World Tour Beijing met shorttrackster Arts, zonder Daleman

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse shorttracksters rijden de derde wedstrijd van de World Tour in Beijing zonder Suzanne Schulting en Angel Daleman. De 19-jarige Bibi Arts maakt haar internationale debuut in de World Tour. Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Diede van Oorschot en Zoë Deltrap zijn de andere shorttracksters.

Schulting en Daleman kwamen eerder vrijdag in actie op de wereldbeker langebaan in het Japanse Nagano en rijden ook de wereldbeker volgend weekend in de Chinese hoofdstad Beijing. Schaatsbond KNSB maakte al bekend dat drievoudig olympisch kampioene Schulting voorlopig niet kan shorttracken vanwege de revalidatie van haar enkel, maar dat zij wel op de langebaan kan rijden.

De 17-jarige Daleman had in beide disciplines in actie kunnen komen, maar in overleg richt ze zich nu op de wereldbeker langebaan. Ze zal zich ook proberen te kwalificeren voor het EK shorttrack, medio januari in Dresden, meldde technisch directeur Remy de Wit.

De selectiecommissie heeft Jens van 't Wout, Teun Boer, Itzhak de Laat, Daan Kos, Friso Emons en Sjinkie Knegt bij de mannen aangewezen. Bondscoach Niels Kerstholt bepaalt bij de World Tour ter plekke, in overleg met de rijders, wie er op welke individuele afstanden starten en wat de opstellingen zijn van de relays.