Boeing staakt testvluchten met 777X om beschadigd onderdeel

WASHINGTON (ANP/DPA) - Boeing heeft de testvluchten met zijn nieuwe toestel 777X gestaakt. De vliegtuigfabrikant ontdekte schade aan een onderdeel dat de vliegtuigmotoren met de vleugels verbindt. Volgens vaknieuwsdienst The Air Current had het toestel met het defect eerder een proefvlucht van vijf uur naar Hawaii gemaakt.

Het is een nieuwe tegenslag voor Boeing, dat geplaagd wordt door schandalen die te maken hebben met kwaliteitscontroles. Begin dit jaar schoot een deurpaneel van een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines los. Naderhand bleken bouten te ontbreken. Ook over de kwaliteitscontroles bij andere toestellen kwamen kritische berichten naar buiten, waarna de Amerikaanse toezichthouder Boeing verplichtte een verbeterplan door te voeren.

Boeing presenteerde de 777X in 2013 als opvolger van de veelgebruikte 777. Aanvankelijk was het plan om in 2020 de eerste toestellen van dit type te verkopen, maar de introductie liep vertraging op door problemen met de keuring. Daarnaast was Boeing veel tijd en geld kwijt aan hersteloperaties bij andere toestellen die al werden verkocht. De langere ontwikkeltijd voor de 777X heeft Boeing miljarden dollars gekost.