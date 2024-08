Keniaanse seriemoordenaar ontsnapt uit politiecel

NAIROBI (ANP/AFP) - In Kenia is een seriemoordenaar ontsnapt uit een politiecel in de hoofdstad Nairobi. De man had toegegeven schuldig te zijn aan de moord op 42 vrouwen. Een woordvoerder van de politie meldt dat ook twaalf anderen zijn ontsnapt.

De politie heeft de 33-jarige verdachte Collins Jumaisi omschreven als een psychopaat. Hij doodde in 2022 zijn eigen echtgenote en bracht in de daaropvolgende jaren meer vrouwen om het leven. De man werd ruim een maand geleden aangehouden na de vondst van lichaamsdelen op een vuilstortplaats, op ongeveer 100 meter afstand van een politiebureau.

Jumaisi kreeg afgelopen vrijdag te horen dat hij nog dertig dagen in hechtenis zou blijven in verband met het politieonderzoek. De politie heeft bij hem thuis onder meer telefoons en identiteitsbewijzen gevonden. Ook is een machete aangetroffen die vermoedelijk is gebruikt om de slachtoffers in stukken te snijden.