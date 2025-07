BP verkoopt Nederlandse tankstations aan branchegenoot Catom

ROTTERDAM (ANP) - Het Britse olieconcern BP verkoopt al zijn tankstations in Nederland aan branchegenoot Catom. Het gaat om ongeveer 300 tankstations en vijftien laadstations voor elektrische auto's, maakte BP bekend. Catom is het bedrijf achter het brandstofmerk OK.

De verkoop wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond. Vorig jaar maakte BP al plannen bekend om zijn Nederlandse tankstations van de hand te doen, omdat de groeimogelijkheden in ons land te beperkt zijn. Om de activiteiten in Nederland te laten groeien waren volgens de onderneming enorme investeringen noodzakelijk. De problemen met het stroomnet waren ook een reden voor BP om Nederland te verlaten.

"Met deze overname zijn we hard op weg om het nummer één merk in onze sector in Nederland te worden. We zijn blij en enthousiast om al onze nieuwe collega's te verwelkomen", zegt Jan Willem Westerhuis, topman van Catom. De meer dan duizend werknemers van het Britse bedrijf in Nederland houden hun baan, maar gaan over naar een andere werkgever, gaf BP eerder aan.

Door de overname breidt Catom het aantal OK-tankstations uit tot meer dan vierhonderd in heel Nederland. "Uiteindelijk werd Catom geselecteerd als de winnende bieder, omdat zij het beste totale bod deden, inclusief toekomstplannen voor het bedrijf en de waarborging van de arbeidsvoorwaarden van medewerkers", aldus BP.