Brouwer Jupiler en Corona verdient meer, ondanks dalende verkoop

LEUVEN (ANP) - AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer verdiend aan de verkoop van bier als Hertog Jan, Jupiler, Stella Artois, Leffe, Corona en Budweiser. Mensen kochten iets minder bier van de brouwer, maar het concern haalde per verkochte liter meer geld binnen.

De verkopen daalden vooral door tegenvallende resultaten in China en Argentinië. In Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Afrika werd wel meer bier verkocht. In totaal verkocht de brouwer 0,8 procent minder bier dan in het tweede kwartaal van 2023.

De omzet steeg in het tweede kwartaal met 2,7 procent naar ruim 15,3 miljard dollar. De operationele winst steeg met ruim 10 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Voor het gehele jaar verwacht het concern een stijging tussen de 4 en 8 procent.

Waardevolste merken

"Ons wereldwijde momentum bleef ook dit kwartaal duren", zegt topman Topman Michel Doukeris. "De vraag van consumenten naar onze megamerken hebben ervoor gezorgd dat we dit kwartaal opnieuw een toename van zowel de opbrengsten als de winst kenden".

Volgens de BrandZ-lijst van onderzoeksbureau Kantar beschikt AB InBev nu over acht van de tien meest waardevolle biermerken ter wereld, met Corona en Budweiser respectievelijk op de eerste en tweede plaats.

Alcoholvrij

De verkoop van alcoholvrije bieren steeg het afgelopen kwartaal met bijna 20 procent. De verkoop van Corona Cero, de officiële partner van de Olympische Spelen, verveelvoudigde dit jaar.