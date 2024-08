Tennisser Nadal acht kans op deelname aan US Open klein

PARIJS (ANP) - Rafael Nadal zal waarschijnlijk niet in actie komen op de US Open later deze maand. Dat zei de 38-jarige Spanjaard, nadat hij woensdagavond met landgenoot Carlos Alcaraz was uitgeschakeld in de kwartfinales van het dubbelspel op de Olympische Spelen in Parijs. Nadal was eerder al door Novak Djokovic uitgeschakeld in het enkelspel.

De 22-voudig grandslamwinnaar liet weten van zijn optreden op de Spelen in Parijs te hebben genoten. "Ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar als dit de laatste keer was, dan heb ik ervan genoten", zei hij nadat hij afscheid nam van het publiek op Roland Garros, het tenniscomplex in Parijs waar hij veertien van zijn grand slams wist te winnen.

Deelname van Nadal aan het grandslamtoernooi in New York eind augustus lijkt niet voor de hand te liggen. "Ik kan daar nog geen definitief antwoord op geven, ik heb wat tijd nodig, maar het ziet er moeilijk uit."

Nadal maakte dit voorjaar zijn rentree na blessureleed en nam bij het masterstoernooi in Madrid al afscheid van het Spaanse publiek. De Spanjaard maakte eerder bekend dat hij in september nog met het Europese team meedoet in de Laver Cup, die dit jaar plaatsvindt in Berlijn.