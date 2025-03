Brussel sluit zich aan bij kritiek KLM op plannen geluidshinder

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet beter uitleggen waarom maar een deel van de nieuwe vliegtuigen meetelt bij het terugdringen van geluidshinder rond Schiphol. Dat schrijft de Europese Commissie in een reactie op de kabinetsplannen over dit onderwerp. De Commissie sluit zich daarmee aan bij kritiek die KLM-topvrouw Marjan Rintel eerder in de Tweede Kamer uitte.

De kritiek draait om het onderscheid tussen 'autonome' en 'additionele' aankoop van nieuwe en dus stillere vliegtuigen. Nieuwe vliegtuigen in de 'autonome' groep zouden ook de lucht in gaan zonder maatregelen van het kabinet. Alleen de 'additionele' vlootvernieuwing, die het gevolg is van de kabinetsplannen, telt mee bij het halen van de geluidsdoelen.

"Het verbaast ons dat nieuwe vliegtuigen niet worden meegenomen in de berekeningen, omdat een deel van deze berekeningen als autonoom gezien worden - iets dat toch al zou gebeuren", zei Rintel in januari. Daardoor telt volgens haar meer dan de helft van de nieuwe vliegtuigen tussen eind 2023 en 2025 niet mee.

De Commissie verwijst in het woensdag gepubliceerde advies ook naar deze kritiek van "stakeholders". Het kabinet moet beter uitleggen waarom de vlootvernieuwing die toch al zou plaatsvinden niet meetelt voor de geluidsdoelen, vindt de Europese Commissie. "Nederland heeft onvoldoende bewijs geleverd om deze benadering uit te leggen."