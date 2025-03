Juridische nederlaag voor Trump in strijd om ontwikkelingsgeld

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering van president Donald Trump heeft een juridische nederlaag geleden bij pogingen betalingen aan hulporganisaties op te schorten. Een lagere rechter oordeelde eerder dat betaald moet worden en het Hooggerechtshof heeft nu een verzoek van de regering afgewezen om dat besluit te blokkeren, bericht NBC News.

De zaak draait om ongeveer 2 miljard dollar aan betalingen en is aangespannen door hulporganisaties die geld ontvangen van de Amerikaanse staat. Ze zeggen gedupeerd te zijn door het besluit van de nieuwe regering om uitgaven aan ontwikkelingshulp op te schorten en ze willen betaald krijgen voor werkzaamheden die al zijn uitgevoerd.

Federale rechter Amir Ali stelde de organisaties vorige maand in het gelijk. De regering probeerde vervolgens tevergeefs dat aan te vechten voor het Hooggerechtshof. Dat hof oordeelde dat Ali nu weer aan zet is en moet ophelderen "aan welke verplichtingen de regering moet voldoen".

Vier conservatieve rechters in het Hooggerechtshof waren het oneens met het besluit. Rechter Samuel Alito schreef volgens The New York Times "perplex te staan" dat een meerderheid van zijn collega's van mening is dat een lagere rechter kennelijk "ongecontroleerde macht" heeft "om de Amerikaanse overheid te dwingen 2 miljard dollar aan belastinggeld uit te keren".