Brussel start onderzoek naar Duitse miljoenensubsidie voor Condor

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie start een onderzoek naar haar eigen eerdere goedkeuring dat Duitsland voor ruim 321 miljoen euro vliegtuigmaatschappij Condor financieel mocht steunen. De commissie had aanvankelijk in juli 2021 de staatssteun goedgekeurd. Maar in mei oordeelde het Europese Hof dat die goedkeuring te gemakkelijk was gegeven.

Het hof vond dat de Europese Commissie beter had moeten onderzoeken of niet onredelijk veel Duits belastinggeld werd uitgegeven aan de redding van een vliegtuigmaatschappij. Het hof vroeg zich af of het subsidiebedrag omlaag zou kunnen als ook aandeelhouders en schuldeisers hun verantwoordelijkheid nemen en in de kosten delen.

De Europese Commissie doet nu eerst zelf alternatieve berekeningen om op die vraag antwoord te geven. Duitsland of andere betrokkenen kunnen ook opmerkingen en bedenkingen insturen.

Of een deel van de subsidie binnenkort komt te vervallen, is nog onbekend.