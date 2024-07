Transavia schrapt vluchten Beiroet na aanval Israël

BEIROET (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Transavia heeft zijn vluchten van en naar Beiroet maandag geschrapt, meldt de luchtvaartmaatschappij. Eerder op de dag liet het Duitse Lufthansa al weten in ieder geval tot en met 5 augustus niet op Beiroet te vliegen. De spanningen tussen Israël en de Hezbollah-beweging uit Libanon dreigen te escaleren.

Transavia is de enige maatschappij die vanaf Schiphol naar de Libanese hoofdstad vliegt. Woensdag staat weer een vlucht van Schiphol naar Beiroet in de planning. Volgens een woordvoerder van Transavia is nog niet bekend of die doorgaat.

Verder laat Air France weten maandag en dinsdag niet tussen Parijs en Beiroet te vliegen om de "veiligheidssituatie" in Libanon. Sinds de raketaanval op de stad Majdal Shams in de door Israël geannexeerde Golanhoogten zaterdag is de dreiging van een aanval door Israël op Beiroet en andere plekken in Libanon snel toegenomen. Door die aanval kwamen twaalf jongeren om het leven.