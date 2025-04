Cao-lonen begin dit jaar met 5,5 procent gestegen

DEN HAAG (ANP) - De cao-lonen zijn in het eerste kwartaal van dit jaar met 5,5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen de cao-lonen in de bedrijfstak informatie en communicatie het sterkst omhoog. De loonstijging was het kleinst binnen de overheid. Gecorrigeerd voor de inflatie stegen de salarissen in de maanden januari tot en met maart met 1,8 procent op jaarbasis.

De cao-loonstijgingen nemen volgens het CBS af sinds het derde kwartaal van 2024. Toen was de stijging met 6,9 procent het grootst in ruim veertig jaar tijd. Ook de loonstijgingen gecorrigeerd voor de inflatie, de zogeheten reële cao-loonontwikkeling, lopen volgens het statistiekbureau al een tijd terug. Mensen die onder een cao werken in de informatie en communicatie, zoals softwareuitgevers en filmproducenten, zagen hun salaris in de eerste maanden van 2025 met bijna 10 procent stijgen. Ook binnen de bedrijfstak overige dienstverlening, waar onder andere kappers en uitvaartmedewerkers werken, stegen de cao-lonen met 8,8 procent relatief sterk.

Overheidspersoneel kreeg er begin dit jaar het minst bij, namelijk 5,4 procent. In de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed, waar woningcorporaties onder vallen, bleven de cao-lonen volgens het CBS gelijk. Vorig jaar was de loonstijging daar nog het hoogst. Bij verschillende grote cao's in de zorg, zoals die voor verzorgingstehuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg, blijft een definitief cao-akkoord vooralsnog uit.

Het CBS heeft zich in zijn berekeningen gebaseerd op voorlopige cijfers over het eerste kwartaal van 2025. Dat betekent dat deze gaan over 83 procent van de cao's. Driekwart van de werknemers valt onder een cao, aldus het statistiekbureau.