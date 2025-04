China belooft heffingen Trump te vergelden

BEIJING (ANP/AFP) - China verzet zich "sterk" tegen de nieuwe Amerikaanse importtarieven op Chinese producten. Het land belooft "tegenmaatregelen te nemen om zijn eigen rechten en belangen te beschermen", verklaart het Chinese ministerie van Handel donderdag.

De woensdag aangekondigde handelsmaatregelen van VS-president Donald Trump "zijn in strijd met internationale handelsregels en schaden ernstig de legitieme rechten en belangen van de betrokken partijen", zegt het handelsministerie. China roept zijn Amerikaanse handelspartner op de heffingen in te trekken en meningsverschillen via dialoog op te lossen, aldus Beijing.

Op Chinese invoer legde Trump nog eens een importheffing van 34 procent op. Gecombineerd met eerdere heffingen komt dat neer op een importbelasting van 54 procent. Het Chinese handelsministerie waarschuwt dat deze "de mondiale economische ontwikkeling in gevaar brengen" en de Amerikaanse belangen en internationale toeleveringsketens schaden.

"Veel handelspartners hebben hun grote ongenoegen en duidelijke verzet geuit", voegt het Chinese ministerie eraan toe. "Een handelsoorlog kent geen winnaar, en voor protectionisme bestaat geen uitweg."