ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Centric biedt overheid alternatief voor Big Tech-platforms

Economie
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 12:30
anp110626100 1
GOUDA (ANP) - Centric gaat een digitale werkplekomgeving aanbieden waarin overheidsorganisaties controle houden over hun data en digitale infrastructuur. Daarbinnen kunnen gebruikers documenten delen, chatten en agenda's beheren. Het moet een alternatief zijn voor platforms van grote techbedrijven. Het Nederlandse ict-bedrijf werkt hiervoor samen met het Duitse Nextcloud.
Centric verzorgt het beheer en de beveiliging van de omgeving. Organisaties houden volledige controle over opslaglocatie, toegang en beheer van hun data, stelt Centric.
De bedrijven richten zich op de Rijksoverheid, gemeenten en andere publieke organisaties. "Publieke organisaties zoeken steeds nadrukkelijker naar alternatieven waarmee zij grip houden op hun data en minder afhankelijk worden van buitenlandse technologieplatforms", zegt Maarten Hillenaar van Centric.
Volgens de topman van Nextcloud Frank Karlitschek gaan ze samen "een veilig en transparant alternatief bieden voor big tech-platforms".
loading

POPULAIR NIEUWS

157961171_m

Waarom steeds meer babyboomers hun vakantie radicaal anders aanpakken (en jongeren daar jaloers op zijn)

120963346_m

Unicum: voor het eerst ooit krijgen mensen behandeling om veroudering terug te draaien

gandr-collage (1)

Topadviseurs Trump bespraken in Situation Room beschuldiging dat president "geobsedeerd" is door tepels

paspoort-1

Privacywaakhond: Belastingdienst moet stoppen met rondsturen van jouw BSN

126625155_m

Spaarders straks opnieuw de verliezers: dit betekent de rentestap van de ECB voor jou

Scherm­afbeelding 2026-06-11 om 06.25.37

Video: Israëlische soldaten schieten achteloos een baby dood

Loading