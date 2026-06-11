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ACM: vast energiecontract 13 procent duurder dan voor Iranoorlog

Economie
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 12:18
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DEN HAAG (ANP) - Tarieven voor vaste energiecontracten liggen deze maand 13 procent hoger dan voor het begin van de Iranoorlog, berekende de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Bij veel variabele contracten voor gas en elektriciteit zijn de tarieven nog niet gestegen, zegt de markttoezichthouder. Daar komt 1 juli mogelijk verandering in, want veel energieleveranciers veranderen op die datum vaak de prijzen voor die contracten.
Doordat Iran het scheepsverkeer door de Straat van Hormuz grotendeels blokkeert, komt sinds maart veel minder olie en gas uit het Midden-Oosten op de wereldmarkt. Het leidde tot een forse stijging van de gasprijzen op de groothandelsmarkten. Dat was niet direct terug te zien in de variabele energietarieven, omdat leveranciers gespreid over een langere periode gas inkopen.
De ACM meldt in haar maandelijkse energiemonitor dat Nederlanders vaker vaste contracten afsluiten sinds het begin van de Iranoorlog. In april kwamen er in Nederland per saldo 40.000 vaste contracten bij, terwijl dat er het afgelopen jaar maandelijks 25.000 waren.
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