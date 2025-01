Centric getroffen door datalek, mogelijk ransomwareaanval

GOUDA (ANP) - Centric heeft onlangs te maken gehad met een datalek. Het IT-bedrijf meldt vrijdag op zijn website dat er sprake was van "een kwetsbaarheid" in een testserver die werkt met software van leverancier Cleo. Centric benadrukt dat het om "een zeer beperkt aantal privacygevoelige gegevens" van één klant gaat. Maar volgens technologiewebsite Tweakers staat data van Centric inmiddels op een website van een ransomwarebende.

Die bende, met de naam Clop, stelde eerder software van Cleo te hebben aangevallen. Op die manier zou de groep gegevens van tientallen bedrijven hebben buitgemaakt, meldden verschillende techmedia eind december.

Volgens Centric heeft de kwetsbaarheid geen impact gehad op andere systemen of de dienstverlening. "Uiteraard hebben we maatregelen genomen om herhaling te voorkomen", aldus het IT-bedrijf, dat niet heeft bekendgemaakt welke klant is getroffen.