China wil economisch beleid richten op consumentenbestedingen

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China wil zijn economisch beleid meer richten op het stimuleren van de consumentenbestedingen en minder op de productie van goederen. Dit hebben 24 besluitvormers onder leiding van president Xi Jinping besloten, meldt staatspersbureau Xinhua. De zwakke binnenlandse vraag bedreigt de economische groei van het land.

De ambtenaren beloven met een reeks nieuwe maatregelen te komen om de economie aan te jagen. De stappen komen volgens hen op een geschikt moment, maar ze zeiden niet wanneer dat is of wat die maatregelen zijn. Naast lage consumentenbestedingen heeft de op een na grootste economie van de wereld ook last van een vastgoedcrisis en een zwakke arbeidsmarkt.

Eerder besloot China de industrie in eigen land te steunen met subsidies, bijvoorbeeld voor fabrikanten van elektrische auto's. Daarop besloot de Europese Commissie fors hogere importheffingen in te voeren op elektrische auto's uit dat land, omdat de EU de staatssteun ziet als oneerlijke concurrentie. Ook de Wereldhandelsorganisatie (WTO) uitte onlangs kritiek op China's subsidies voor de eigen industrie. Volgens de organisatie is de regering niet transparant genoeg over de steun aan die sector.