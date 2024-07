Dressuuramazone Van Liere en Hermès zijn eindelijk 'olympians'

VERSAILLES (ANP) - Dressuuramazone Dinja van Liere en haar toppaard Hermès hebben dan toch gedebuteerd op de Olympische Spelen. In de tuinen achter het paleis van Versailles behaalde ze in de Grand Prix een score van 77,764. Dat is in principe genoeg voor een plaats in de kür op muziek, wanneer het om de medailles gaat.

Het is ook een goede bijdrage voor het team dat zich moet plaatsen voor de Grand Prix Special, de landenfinale. De andere twee Nederlanders - Hans Peter Minderhoud en Emmelie Scholtens - komen woensdag in actie.

Van Liere miste drie jaar geleden olympische deelname omdat haar paard Hermès bij de mondiale paardensportbond FEI als Duits stond ingeschreven, een administratieve fout die niet op tijd te herstellen bleek. "Na al die ellende rond Tokio wilde ik zo graag. Eenmaal gekwalificeerd had ik nog wel 100.000 scenario's in mijn hoofd waardoor het niet zou lukken. Maar nu zijn we 'olympians'. Daar ben ik heel blij mee."