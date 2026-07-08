ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chinese econoom met kritiek op groeicijfers Beijing overleden

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 8:48
anp080726076 1
BEIJING (ANP) - De invloedrijke Chinese econoom Gao Shanwen, die de betrouwbaarheid van de officiële Chinese groeicijfers ter discussie stelde, is overleden. Volgens persbureau Bloomberg schrijven lokale media dat de vijftiger aan een ziekte is bezweken. Hij zou kanker hebben gehad.
Gao verwierf in 2024 internationale bekendheid door publiekelijk vraagtekens te zetten bij de economische cijfers van de Chinese overheid. Tijdens een speech in Washington zei hij dat de economie waarschijnlijk maar met zo'n 2 procent groeide, veel minder dan de officieel gerapporteerde groei van bijna 5 procent. Later waren er berichten dat China een onderzoek had ingesteld naar die uitspraken. Gao zou disciplinair zijn gestraft.
Op Chinese sociale media wordt het overlijden van Gao betreurd. "Degene die het aandurfde om zich uit te spreken en de waarheid te vertellen, is er niet meer", schrijft iemand op Weibo. "Ik ben diep geschokt door het droevige nieuws", heeft een bekende Chinese fondsbeheerder gepost.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 78414317

Mogen vrachtwagens parkeren op de afrit of op de vluchtstrook?

ANP-562545963

VVD gruwt van erfbelasting, maar Nederland wil juist meer heffen op grote nalatenschappen

291925597_m

Op vakantie met de auto? Check dan je banden: in dit land riskeer je een boete van 1730 euro

000 par1448936

Kijk uit voor een boete: wat betekent dit 'wybertje' op de linkerbaan in Frankrijk?

shutterstock_2756797851

Bereid je voor: een uitvaart is hartstikke duur

170358998_m

Ben jij eigenlijk wel eerlijk tegen jezelf? Psychologen leggen uit waarom dat moeilijker is dan je denkt

Loading