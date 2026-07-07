Op vakantie met de auto? Check dan je banden: in dit land riskeer je een boete van 1730 euro

Een rit naar Zuid-Europa lijkt misschien routine, maar achter de grens gelden vaak heel andere verkeersregels dan thuis. Wie deze zomer met de auto naar Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk of Zwitserland reist, doet er verstandig aan zich vooraf goed in te lezen. Meerdere landen hebben de controles aangescherpt of passen nieuwe regels toe. Een onschuldig foutje kan daardoor al snel uitlopen op een forse boete of zelfs een rijverbod.

Duitsland: streng optreden tegen bumperklevers

Hoewel Duitsland bekendstaat om de Autobahn zonder maximumsnelheid, betekent dat zeker niet dat bestuurders vrij spel hebben. Vooral mensen die te weinig afstand houden tot hun voorganger worden deze zomer extra streng gecontroleerd.

Wie zich schuldig maakt aan bumperkleven kan rekenen op boetes die oplopen tot ruim 400 euro. In ernstige gevallen kan daar bovendien een rijverbod van meerdere maanden bijkomen. Sinds vorig jaar worden zulke rijverboden bovendien gedeeld met andere Europese landen, waardoor de sanctie ook buiten Duitsland gevolgen kan hebben.

De Duitse verkeersorganisatie ADAC adviseert minimaal de helft van je snelheid in meters afstand te houden. Bij 100 km/u betekent dat dus minstens 50 meter tussen jouw auto en die van je voorganger.

Ook agressief seinen met groot licht om langzamer verkeer opzij te dwingen wordt tegenwoordig gezien als intimiderend rijgedrag. In zware gevallen kan dat zelfs strafrechtelijke gevolgen hebben.

Bestuurders moeten daarnaast alert zijn op de verplichte Rettungsgasse. Zodra het verkeer vastloopt, moet direct een doorgang voor hulpdiensten worden vrijgemaakt. Wie dat nalaat, riskeert minimaal 200 euro boete. Vanaf volgend jaar wordt het bovendien eenvoudiger om buitenlandse overtreders op te sporen doordat Europese landen meer kentekengegevens met elkaar gaan uitwisselen.

Spanje: de gevarendriehoek maakt plaats voor de V16-lamp

In Spanje is sinds begin 2026 een opvallende wijziging ingevoerd. Voor Spaanse voertuigen is de traditionele gevarendriehoek vervangen door de zogeheten V16-lamp: een oranje waarschuwingslicht dat magnetisch op het dak van de auto wordt geplaatst wanneer je met pech stilvalt.

Het grote voordeel is dat bestuurders niet langer de drukke weg op hoeven om een gevarendriehoek tientallen meters achter de auto neer te zetten. Hoewel buitenlandse auto's nog niet verplicht over zo'n lamp hoeven te beschikken, raden mobiliteitsorganisaties aan er wel één mee te nemen.

Verkeerde kleding en schoeisel kunnen ook duur uitpakken in Spanje. Rijden op slippers, blootsvoets of zonder shirt is niet expliciet verboden, maar als een agent vindt dat dit de controle over de auto belemmert, kan een boete van ongeveer 80 euro volgen.

Ga je met fietsen op vakantie? Dan gelden eveneens strikte regels. Een fietsenrek achter op de auto moet voorzien zijn van een reflecterend waarschuwingsbord van 50 bij 50 centimeter met rode en witte diagonale strepen. Steekt het rek over de volledige breedte van de auto uit, dan zijn zelfs twee borden verplicht. Overtredingen kunnen ongeveer 200 euro kosten.

Frankrijk: geen oordopjes of koptelefoon achter het stuur

Frankrijk pakt afleiding in het verkeer hard aan. Daarom zijn oortjes, een koptelefoon of andere audioapparatuur op of in de oren verboden tijdens het rijden. Dat verbod geldt niet alleen voor automobilisten, maar ook voor fietsers. Alleen geïntegreerde bluetoothsystemen in de auto of helm zijn toegestaan.

Een andere regel die veel buitenlandse bestuurders verrast, geldt op de Parijse ringweg. Daar heeft verkeer dat de ring oprijdt voorrang op auto's die al op de weg rijden. Wie dat niet weet, kan al snel in een gevaarlijke situatie terechtkomen.

Verder blijft het Crit'Air-milieuvignet verplicht in en rond veel Franse steden. Hoewel er plannen waren om deze verplichting af te schaffen, is dat voorlopig niet doorgegaan. Controleer daarom vooraf of jouw bestemming binnen een milieuzone ligt.

Italië: historische binnensteden en bandenregels leveren vaak boetes op

In Italiaanse steden vormen de zogenoemde ZTL-zones nog altijd een van de grootste valkuilen voor toeristen. Deze verkeersluwe gebieden zijn meestal uitsluitend toegankelijk voor bewoners en vergunninghouders. Camera's registreren elke overtreding automatisch, waardoor veel vakantiegangers pas maanden later een boete ontvangen.

Daarnaast kent Italië opvallend strenge regels voor banden. Tussen 15 mei en 15 oktober mogen winterbanden of bepaalde vierseizoenenbanden alleen worden gebruikt als de snelheidsindex overeenkomt met de waarde die op het kentekenbewijs staat vermeld.

Bij veel grotere auto's betekent dat een hogere snelheidsklasse dan winterbanden standaard hebben. Wie met een te lage index rijdt, loopt kans op boetes tussen de 430 en 1.730 euro. In uitzonderlijke gevallen kan zelfs beslag op het voertuig volgen.

Ook fietsdragers moeten in Italië voorzien zijn van een speciaal waarschuwingsbord. Dat lijkt op de Spaanse uitvoering, maar is niet hetzelfde. De Italiaanse versie is van metaal en bevat vijf rode diagonale strepen. Een Spaans bord gebruiken kan daarom alsnog een bekeuring opleveren.

Oostenrijk en Zwitserland: extra opletten in de bergen

Wie door de Alpen rijdt, krijgt te maken met specifieke verkeersregels die vooral bedoeld zijn om de veiligheid op smalle bergwegen te vergroten.

In Zwitserland heeft stijgend verkeer op smalle bergwegen voorrang op dalende voertuigen. Voor zware voertuigen zoals vrachtwagens en bussen gelden zelfs nog ruimere voorrangsregels.

Daarnaast zijn er de bekende bergpostwegen. Deze zijn te herkennen aan een blauw verkeersbord met een gele posthoorn. Op deze routes moeten automobilisten altijd de aanwijzingen van de chauffeur van de postbus opvolgen. Dat kan betekenen dat je moet wachten of zelfs achteruit moet rijden om voldoende ruimte te maken.

België: strengste regels voor smartphonegebruik

Ook wie via België reist, moet opletten. De Belgische regelgeving rond telefoongebruik achter het stuur behoort inmiddels tot de strengste van Europa.

Een smartphone mag alleen worden bediend wanneer deze stevig in een vaste houder is bevestigd. Ligt het toestel bijvoorbeeld los in een bekerhouder of op de passagiersstoel, dan mag je het niet aanraken zolang de motor draait.

Wie toch een telefoon in de hand neemt, zelfs tijdens een file of bij een rood verkeerslicht, loopt het risico dat het rijbewijs direct wordt ingenomen.

Controleer de regels voordat je vertrekt

Wie deze zomer met de auto op vakantie gaat, doet er verstandig aan niet alleen de route te plannen, maar ook de verkeersregels van de landen onderweg te bekijken. Nieuwe wetgeving, strengere controles en hogere boetes zorgen ervoor dat een kleine vergissing al snel een kostbare herinnering aan de vakantie kan worden.