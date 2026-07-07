Bereid je voor: een uitvaart is hartstikke duur

Niemand staat er graag bij stil, maar de cijfers zijn onontkoombaar: afscheid nemen van een dierbare kost in Nederland tegenwoordig al snel tussen de €7.000 en €12.000. Wie zeven jaar geleden nog €7.500 begrootte, komt er nu niet meer mee weg. De kosten van een uitvaart zijn sinds 2017 met liefst 40 procent gestegen, 9 procentpunt sneller dan de algemene inflatie.

Van €7.500 naar €10.000 in zeven jaar

In 2017 kostte een gemiddelde uitvaart volgens budgetorganisatie Nibud nog €7.500. Inmiddels ligt dat bedrag rond de €10.000, blijkt uit een analyse van de NOS op basis van CBS-cijfers . Dat is een stijging van 40 procent — fors meer dan de algemene prijsstijgingen in dezelfde periode. Andere recente ramingen voor 2026 houden gemiddeld €7.000 tot €12.000 aan, afhankelijk van de gemaakte keuzes

Begraven of cremeren: het prijsverschil is groot

De keuze tussen begraven en cremeren heeft grote financiële gevolgen. Een begrafenis is doorgaans €2.000 tot €3.000 duurder dan een crematie, vooral vanwege de grafkosten

Type uitvaart Gemiddelde kosten 2026 Crematie €7.000 – €8.500 Begrafenis €8.500 – €11.500 Uitgebreide uitvaart met monument €12.000 – €16.000+ Stille/technische crematie €1.500 – €3.000

Waar gaat al dat geld naartoe?

De kosten van een uitvaart bestaan uit een lange reeks posten die snel oplopen:

Uitvaartondernemer/begeleiding: €1.500 – €3.000

€1.500 – €3.000 Kist: €500 – €2.000 (eiken massief kan richting €3.000 gaan)

€500 – €2.000 (eiken massief kan richting €3.000 gaan) Laatste verzorging overledene: €150 – €500

€150 – €500 Opbaring (thuis of uitvaartcentrum): €50 – €150 per dag

(thuis of uitvaartcentrum): €50 – €150 per dag Rouwvervoer: €300 – €800

€300 – €800 Rouwkaarten en -advertenties: een landelijke krant kan al snel €500 tot ruim €2.700 kosten

een landelijke krant kan al snel €500 tot ruim €2.700 kosten Koffietafel/catering: €10 – €25 per persoon

Bij een begrafenis komen daar nog de grafrechten bij, en die verschillen enorm per gemeente. Landelijk betaal je voor 20 jaar grafrecht vaak €800 tot €2.500, maar in Amsterdam kan dit oplopen tot €6.000 of meer. Zuid-Holland en Noord-Holland zijn met gemiddeld €4.500-€4.700 de duurste provincies voor grafkosten

Nederland behoort tot de duurste landen ter wereld

Uit een internationaal onderzoek naar uitvaartkosten in 21 landen blijkt dat de Nederlandse uitvaart, met gemiddeld €9.000 tot €11.000, tot de duurste ter wereld behoort. Hoge basistarieven voor dienstverlening, opbaring en vooral de forse grafrechten bij begrafenissen drijven de prijs flink op

Bijna 4 op de 10 Nederlanders schat de kosten fout

Nog opvallender: veel Nederlanders hebben geen idee hoe duur een uitvaart écht is. Bijna 40 procent onderschat de kosten, en zo'n 1 op de 10 denkt dat €2.500 tot €5.000 al voldoende is voor een volledige uitvaart — een bedrag dat in de praktijk vaak niet eens de helft dekt Vooral jongeren blijken structureel te laag te gokken.

Zo bespaar je op de kosten van een uitvaart

Een uitvaart hoeft niet per se torenhoog uit te vallen. Enkele bewezen manieren om kosten te drukken:

Vergelijk minimaal twee of drie uitvaartondernemers — de prijsverschillen kunnen honderden tot duizenden euro's schelen. Kies voor een crematie in plaats van een begrafenis — dat kan tot €2.500 à €3.000 schelen door het wegvallen van grafkosten. Ga voor een standaard kist in plaats van een luxe uitvoering — dit scheelt vaak al snel €500 tot €1.500. Plan de uitvaart op een doordeweekse dag — in het weekend geldt bijna altijd een toeslag van €430 tot €1.000. Regel zelf onderdelen zoals rouwkaarten, bloemen of de koffietafel, in plaats van dit volledig uit te laten voeren door de uitvaartondernemer. Plaats een advertentie alleen lokaal in plaats van in een landelijke krant — dat verschil kan oplopen tot €2.000.

Een kritische kanttekening

Niet elk gepubliceerd gemiddelde is even hard onderbouwd. Onderzoeksplatform Follow the Money constateerde dat het veelgebruikte cijfer van "€7.500 gemiddeld" ten onrechte aan het CBS werd toegeschreven: het CBS publiceert zelf geen uitvaartprijzen, alleen inflatiecijfers voor de sector De onderliggende trend — dat uitvaarten sneller duurder worden dan de algemene inflatie — staat daarmee overigens niet ter discussie.

Conclusie

Wie zich niet voorbereidt, kan flink schrikken van de kosten van een uitvaart. Met bedragen tussen de €7.000 en €12.000 — en soms nog veel meer — is het slim om vooraf een realistisch budget te bepalen, offertes te vergelijken en te checken of een bestaande uitvaartverzekering nog aansluit bij de huidige prijzen. Wie zijn wensen op tijd vastlegt en bespreekt met naasten, voorkomt niet alleen financiële stress, maar ook onduidelijkheid op een toch al moeilijk moment.