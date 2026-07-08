ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

China wil dat Nederland chipleveringen stabiel houdt

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 8:49
anp080726077 1
BEIJING (ANP/RTR) - China hoopt dat Nederland zal helpen de stabiliteit van de toeleveringsketens voor halfgeleiders te handhaven en bedrijfsgeschillen op te lossen. Dat heeft de Chinese handelsminister Wang Wentao tegen minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel, D66) gezegd, volgens een verklaring van China woensdag. Den Haag en Beijing willen met het bezoek van Sjoerdsma hun relatie verbeteren, die onder druk kwam te staan door het geschil bij chipmaker Nexperia.
Volgens Wang wil China de samenwerking met Nederland versterken op gebieden als geavanceerde productie, technologische innovatie en de groene transitie. Ook zei hij dat China hoopt dat Nederland een "eerlijk, rechtvaardig en voorspelbaar" klimaat creëert voor Chinese bedrijven die investeren in ons land en ziet hij graag dat Nederlandse bedrijven investeren in zijn land.
Sjoerdsma en Wang tekenden dinsdag een intentieverklaring voor de oprichting van een China-Netherlands Business Council voor betere samenwerking rond handel.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 78414317

Mogen vrachtwagens parkeren op de afrit of op de vluchtstrook?

ANP-562545963

VVD gruwt van erfbelasting, maar Nederland wil juist meer heffen op grote nalatenschappen

291925597_m

Op vakantie met de auto? Check dan je banden: in dit land riskeer je een boete van 1730 euro

000 par1448936

Kijk uit voor een boete: wat betekent dit 'wybertje' op de linkerbaan in Frankrijk?

shutterstock_2756797851

Bereid je voor: een uitvaart is hartstikke duur

170358998_m

Ben jij eigenlijk wel eerlijk tegen jezelf? Psychologen leggen uit waarom dat moeilijker is dan je denkt

Loading