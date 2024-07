Chinese elektrische autobouwer BYD opent fabriek in Thailand

BANGKOK (ANP/RTR/AFP) - De Chinese producent van elektrische auto's BYD heeft donderdag een nieuwe fabriek geopend in Thailand. Het is de eerste fabriek van het bedrijf in Zuidoost-Azië, een belangrijke groeimarkt voor elektrische auto's.

De fabriek ter waarde van 490 miljoen dollar staat in het industriegebied Rayong, net buiten de hoofdstad Bangkok. De productiecapaciteit bedraagt 150.000 auto's per jaar. Volgens BYD zal de fabriek werk gaan bieden aan 10.000 werknemers. Naast volledig elektrische auto's worden later ook hybride modellen en batterijen gemaakt op de locatie.

Chinese elektrische autobouwers investeren fors in Thailand, geholpen door overheidssubsidies en belastingvoordelen. In de Europese Unie en de Verenigde Staten worden juist de importheffingen voor Chinese elektrische auto's fors verhoogd. Volgens de EU en de VS worden die voertuigen namelijk met behulp van staatssteun goedkoop op de markt gebracht, ten nadele van de eigen auto-industrie. De voorlopige extra invoerheffingen van de EU treden deze donderdag in werking.