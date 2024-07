Lufthansa overweegt belang in ITA te vergroten tot 90 procent

ROME (ANP/RTR) - Luchtvaartconcern Lufthansa overweegt zijn belang in de Italiaanse luchtvaartmaatschappij ITA Airways vanaf begin volgend jaar te vergroten tot 90 procent. Dat zei topman Carsten Spohr van Lufthansa in een interview dat donderdag is gepubliceerd in de Italiaanse krant Corriere della Sera. De uitspraak van Spohr volgde een dag na de goedkeuring van de Europese Commissie voor het nemen van een belang van 41 procent in ITA door Lufthansa.

Lufthansa had daarover vorig jaar al afspraken gemaakt met de Italiaanse overheid. Destijds had het luchtvaartconcern al aangegeven "op een later tijdstip" de volledige zeggenschap over ITA te willen verkrijgen. Aan Corriere della Sera vertelde Spohr dat hij "de steun" van de Italiaanse regering wel wil behouden gedurende de eerste twee jaar dat Lufthansa betrokken is bij ITA. "Daarna zullen we samen bespreken wat we gaan doen", zei hij daarbij.