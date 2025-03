Chipbedrijf Intel flink hoger op Wall Street na nieuwe topman

NEW YORK (ANP) - Intel maakte donderdag een koerssprong van ruim 15 procent op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging dat Lip-Bu Tan per 18 maart de nieuwe topman van het chipbedrijf wordt. Tan was eerder al bestuurslid bij Intel en de hoogste baas van Cadence Design Systems, dat onder meer software maakt voor de chipindustrie. Hij volgt Pat Gelsinger op, die in december opstapte bij Intel.

Intel meldde destijds dat Gelsinger met pensioen ging, maar volgens ingewijden werd hij gedwongen te vertrekken. De raad van bestuur zou geen vertrouwen meer hebben in zijn plannen om marktaandeel terug te winnen en het gat met het snelgroeiende AI-chipbedrijf Nvidia te verkleinen. Intel was ooit dominant in de chipsector, maar de afgelopen jaren hebben concurrenten als Nvidia marktaandeel weggekaapt. Om het tij te keren kondigde Intel vorig jaar al aan 15.000 banen te schrappen en miljarden aan kosten te besparen. In een brief aan medewerkers liet Tan weten er vertrouwen in te hebben dat hij het bedrijf weer op de rails kan krijgen.