Bij deze groep mannen komt obesitas drie keer zo vaak voor

Mannen die in het huwelijksbootje stappen, hebben drie keer zoveel kans op obesitas als vrijgezelle mannen. Ook vrouwen dijen na hun huwelijk uit, al is de BMI-toename bij hen minder sterk. Dat alles blijkt uit een nieuw Pools onderzoek. Experts zeggen in The Guardian en andere buitenlandse media niet verbaasd te zijn over deze conclusies.

Overgewicht is een groeiend probleem. Sinds 1990 is het aantal mensen met obesitas wereldwijd meer dan verdubbeld. Meer dan 2,5 miljard volwassenen en kinderen kampen ermee, en dat aantal blijft stijgen.

Huwelijk hangt samen met gewichtstoename

Poolse wetenschappers van het nationale instituut voor cardiologie in Warschau onderzochten de oorzaken van overgewicht en obesitas. Hun studie laat zien dat trouwen vooral bij mannen zorgt voor extra kilo’s. Bij vrouwen stijgt de kans op overgewicht ook, al leidt dat niet meteen tot obesitas.

Dat iemand zwaarder wordt, kan aan veel dingen liggen: ongezond eten, weinig beweging, erfelijke aanleg of medische problemen. Maar volgens onderzoekers speelt de burgerlijke staat óók een rol. Hun bevindingen werden gepresenteerd op het Europese congres voor obesitas in Spanje.

Voor hun onderzoek analyseerden de wetenschappers de medische gegevens van zo'n 2500 mensen met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar. Trouwen bleek flinke gevolgen te hebben. Bij mannen steeg de kans op overgewicht met 62 procent en bij vrouwen met 39 procent.

BMI stijgt na het jawoord

Ook andere studies tonen een verband tussen huwelijk en gewichtstoename. In China werd vorig jaar onderzocht hoe het gewicht van mannen verandert na hun bruiloft. De conclusie? Hun BMI stijgt in de eerste vijf jaar na het huwelijk significant.

Britse wetenschappers kwamen in 2017 zelfs met een concreet cijfer: wie trouwt, weegt gemiddeld 1,4 kilo meer dan iemand die vrijgezel blijft.

Naast het huwelijk speelt leeftijd ook een rol. De Poolse onderzoekers ontdekten dat mannen ieder jaar 3 procent meer kans hebben op overgewicht. Bij vrouwen ligt dat op 4 procent.

Bron: The Guardian