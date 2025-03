Chipbedrijf Marvell Technology onderuit op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Marvell Technology behoorde donderdag tot de grote verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse chipfabrikant presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht dankzij de aanhoudende sterke vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De vooruitzichten die het bedrijf gaf voor het huidige kwartaal voldeden echter niet aan de hoge verwachtingen van beleggers. Het aandeel werd daarop bijna 20 procent lager gezet.

Ook grote branchegenoten als Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD) gingen mee omlaag en verloren tot 3,5 procent. Chipbedrijf Broadcom, dat na de slotbel op Wall Street met cijfers komt, daalde 6,6 procent.

De algehele stemming op de Amerikaanse beurzen was ook negatief door de aanhoudende onzekerheid rond de importheffingen van president Trump. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,2 procent lager op 42.502 punten. De brede S&P 500-index zakte 1,4 procent tot 5762 punten en techbeurs Nasdaq stond 1,8 procent lager op 18.215 punten.

De graadmeters op Wall Street lieten woensdag nog een stevig herstel zien. Vooral de autofabrikanten boekten flinke koerswinsten na het besluit van Trump om de importheffingen op auto's uit Canada en Mexico met een maand uit te stellen. Het uitstel voor de autosector voedde de hoop op meer uitzonderingen voor andere sectoren. De automakers General Motors, Ford en Stellantis zakten donderdag na de openingsbel tot ruim 3 procent.

Macy's verloor ruim 2 procent. Het bedrijf achter warenhuisketens Macy's en Bloomingdale's en de luxe cosmeticawinkels van Bluemercury, voldeed afgelopen kwartaal aan de marktverwachtingen. De vooruitzichten voor de omzet en winst voor dit jaar vielen echter tegen.

Alibaba steeg 1,8 procent. Het Chinese tech- en webwinkelconcern, bekend van AliExpress, onthulde zijn nieuwe AI-chatbot die volgens het bedrijf net zo goed is als die van concurrent DeepSeek. Branchegenoot JD.com won ruim 5 procent, na sterke resultaten van de Chinese webwinkel.

Victoria's Secret zakte ruim 10 procent. Het lingeriemerk boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal stelde echter teleur. Zscaler won daarentegen 5,4 procent, na goed ontvangen resultaten van het cloudbeveiligingsbedrijf.