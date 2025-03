Lagarde: investeringen in infra en defensie kunnen groei steunen

FRANKFURT (ANP) - De plannen voor enorme investeringen in defensie van de Europese Commissie en de geplande Duitse miljardeninvesteringen in defensie en infrastructuur kunnen de groei van de economie van de eurozone steunen. Dat zei president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) in een toelichting op het besluit om de rente verder te verlagen.

Maar de inflatie kan ook worden aangewakkerd door die investeringsplannen, aldus Lagarde. Ze zei dat de ECB nog bestudeert wat de impact kan zijn van die plannen op de groei en inflatie. Zo is er volgens haar nog veel onduidelijk over de timing en financiering daarvan en waar de aankopen voor defensie en infrastructuur gedaan worden. "We zijn zeer aandachtig", zei Lagarde.