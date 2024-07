Chipmachinemaker ASML centraal op Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar ASML. De chipmachinemaker heeft in het afgelopen kwartaal fors meer bestellingen binnengekregen dan aan het begin van dit jaar. Volgens de onlangs aangetreden topman Christophe Fouquet is die groei vooral te danken aan de snelle ontwikkeling van nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). De verkopen en de winst vielen daarbij hoger uit dan verwacht. Voor heel dit jaar blijft ASML bij de verwachting dat de omzet min of meer gelijk blijft aan die van vorig jaar.

Daarnaast meldde persbureau Bloomberg dat de Verenigde Staten overwegen de strengste handelsbeperkingen in te voeren die beschikbaar zijn voor China als bedrijven het land toegang blijven geven tot geavanceerde chiptechnologie. Deze maatregelen zouden worden toegepast op bedrijven als ASML en de Japanse fabrikant van chipapparatuur Tokyo Electron. Volgens bronnen zou de Amerikaanse regering Nederland en Japan daarover hebben geïnformeerd.

Op aandringen van de Amerikanen mag ASML al zijn geavanceerdste EUV-machines en ook bepaalde modellen van de op een na nieuwste generatie niet verkopen aan China. In het tweede kwartaal behaalde het bedrijf desondanks bijna de helft van de omzet uit China. Dat komt doordat Chinese bedrijven fors investeren in machines voor de productie van chips van oudere generaties.

Strengere regels

Tokyo Electron werd 7 procent lager gezet op de beurs in Tokio door de vrees voor strengere regels voor de uitvoer van apparatuur naar China. De Japanse Nikkei verloor mede daardoor 0,4 procent. De beurs in Taiwan verloor 1 procent. De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump verklaarde in een interview met Bloomberg Businessweek dat Taiwan de VS zou moeten betalen voor de bescherming tegen China. Ook zei Trump dat Taiwan bijna 100 procent van de Amerikaanse chipactiviteiten heeft overgenomen. De grote Taiwanese chipmaker TSMC, die onder meer chips maakt voor Apple en Nvidia, daalde ruim 2 procent.

De AEX-index op het Damrak lijkt opnieuw lager te beginnen, na de verliesbeurt een dag eerder. Op Wall Street klom de Dow-Jonesindex dinsdag daarentegen 1,9 procent tot een nieuw recordniveau. De opmars werd gestuwd door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank snel de rente gaat verlagen.

De euro was 1,0899 dollar waard, tegen 1,0885 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 80,67 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 83,62 dollar per vat.