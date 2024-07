Waarom Pogacar door Frankrijk rijdt met een horloge van 340.000 euro

Ondanks het risico op diefstal rijdt Tadej Pogacar in de Tour de France met een Richard Mille-horloge van €340.000 om zijn pols. Volgens de wielrenner zelf overstijgt zijn trots als merkambassadeur en liefhebber van horloges de angst voor een mogelijke overval.

Het Richard Mille-horloge dat Tadej Pogacar tijdens de Tour de France draagt, is een RM 67-02 model met een bandje in de kleuren van zijn gele trui.Dit ultramoderne en lichtgewicht horloge is speciaal ontworpen voor topsporters en weegt slechts 32 gram.Ondanks een eerdere diefstal van een kostbaar horloge uit zijn hotelkamer tijdens Parijs-Nice, blijft Pogacar trouw aan het merk. De wielrenner ziet het dragen van dit exclusieve timepiece als een teken van trots en status, wat voor hem zwaarder weegt dan de potentiële risico's.

Richard Mille sponsoring

Het Zwitserse horlogemerk Richard Mille is een belangrijke sponsor van Pogacar's wielerteam UAE Team Emirates. Als onderdeel van deze sponsorovereenkomst ontvangen de renners kostbare horloges om tijdens de Tour de France te dragen.Dit partnerschap biedt Richard Mille een uniek platform voor productplacement, waarbij topatleten als Pogacar hun horloges tonen tijdens prestigieuze sportevenementen. De zichtbaarheid van deze luxe timepieces op de polsen van succesvolle wielrenners draagt bij aan de status en bekendheid van het merk, terwijl het tegelijkertijd de prestaties van de atleten onderstreept in extreme omstandigheden.

Waarde en exclusiviteit

Richard Mille-horloges staan bekend om hun exorbitante prijzen en exclusiviteit. Het model dat Pogacar draagt, de RM 67-02, heeft een geschatte waarde van €340.000.Deze horloges worden in zeer beperkte oplages geproduceerd, met slechts ongeveer 5.500 stuks per jaar wereldwijd. De extreme prijzen zijn het gevolg van geavanceerde materialen zoals carbon en magnesiumlegeringen, complexe constructies en intensieve productieprocessen.Ondanks de hoge kosten en risico's blijven deze horloges populair onder topsporters en beroemdheden als statussymbool en teken van succes.

Pogacar's horloge passie

Naast zijn prestaties op de fiets staat Pogacar bekend als een echte horlogeliefhebber. Hij beschouwt het dragen van het Richard Mille-horloge niet alleen als een sponsorverplichting, maar ook als een persoonlijke passie. "Ik ben echt een liefhebber van horloges en ik vind het heel erg tof dat we deze sponsor hebben," verklaarde de Sloveense wielrenner.Deze passie voor horloges weegt voor Pogacar zwaarder dan de potentiële risico's die gepaard gaan met het dragen van zo'n kostbaar object tijdens wedstrijden.

De technologische innovaties van Richard Mille

Richard Mille heeft sinds de oprichting in 2001 een reputatie opgebouwd als pionier in horlogetechnologie en innovatief design. Het merk staat bekend om het gebruik van geavanceerde materialen zoals TPT (Thin Ply Technology), een composietmateriaal dat oorspronkelijk werd ontwikkeld voor de lucht- en ruimtevaart en motorsport. Deze technologie creëert horlogekasten met een uniek houtnerfachtig patroon en een uitzonderlijke sterkte-gewichtsverhouding. Richard Mille's nieuwste innovatie is te zien in de RM 30-01, die beschikt over een afkoppelbare rotor - een technisch hoogstandje dat de nauwkeurigheid en duurzaamheid van het uurwerk verbetert. Deze voortdurende focus op technologische vooruitgang en het gebruik van high-tech materialen heeft Richard Mille gepositioneerd als een toonaangevend merk in de wereld van luxe horloges.