Creditcardbedrijf hoeft VIP-ticket Beyoncé niet terug te betalen

Economie
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 15:19
anp170226117 1
DEN HAAG (ANP) - Creditcardbedrijf ICS hoeft een ontevreden concertganger niet haar VIP-ticket voor een optreden van Beyoncé terug te betalen. Dat volgt uit een nieuwe uitspraak bij financieel klachteninstituut Kifid. Die stelt dat in het algemeen geldt dat consumenten die ontevreden zijn over een aankoop zich daarvoor niet kunnen beroepen op de zogenoemde GeldTerugService of Chargeback-regeling van creditcarduitgevers.
Een vrouw kocht VIP-kaarten voor een concert van Beyoncé in Parijs. Dat deed ze via de website van Ticketmaster France en ze betaalde met haar creditcard. Nadat het concert haar naar eigen zeggen zeer had teleursteld, vroeg ze ICS het totaalbedrag van ruim 3300 euro aan haar terug te betalen. Die weigerde dat.
De geschillencommissie van Kifid noemt de afwijzing terecht. Als zij het geld terug wil, zou ze dat verzoek bij Ticketmaster moeten neerleggen. ICS is uitsluitend verantwoordelijk voor de betaling van de concertkaarten en dat is volgens de dinsdag gepubliceerde uitspraak correct gegaan.
