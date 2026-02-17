ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meerdere mensen naar ziekenhuis na grote brand in Amsterdam

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 17 februari 2026 om 7:03
bijgewerkt om dinsdag, 17 februari 2026 om 7:07
anp170226035 1
In een winkel aan de Ferdinand Bolstraat in de Amsterdamse wijk De Pijp is in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn meerdere personen naar het ziekenhuis vervoerd. Om hoeveel mensen het precies gaat en hoe ernstig hun verwondingen zijn, weet hij niet. Ook zijn meerdere mensen ter plaatse nagekeken, omdat zij rook hebben ingeademd.
De brand brak even na 05.15 uur uit in een pand naast de Ierse pub O'Donnell's. Inmiddels is de brand grotendeels onder controle. De brandweer is nog bezig met sloopwerkzaamheden om bij alle brandhaarden te komen, zegt de woordvoerder.
Meerdere woningen boven de winkel werden ontruimd. Volgens de woordvoerder gaat het om "een stuk of vier" woningen. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners terug naar huis kunnen en of zij in de tussentijd ergens worden opgevangen.
Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.
loading

POPULAIR NIEUWS

voorbeeld letters whatsapp

De beste trucs om WhatsApp te gebruiken als een expert

ANP-531189564

Gasvoorraad bijna op: hoe eng is dat

ANP-537382734

Steeds meer jonge mensen krijgen darmkanker: dit kun je doen om het te voorkomen

191721906_m

Polyamorie in Brazilië: laboratorium voor het gezin van de toekomst?

ANP-545726013

Dit zijn de twee sterkste voorspellers van complotdenken: 'Heeft niks met opleiding, leeftijd of intelligentie te maken'

134200924_m

Waarom sommige mensen altijd zwijgen in de groepsapp (en wat dat écht zegt)

Loading