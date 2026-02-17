ECONOMIE
Oekraïne herovert in een paar dagen meer grondgebied dan in de afgelopen twee jaar. Komt dat door Elon Musk?:

Politiek
door Peter Janssen
dinsdag, 17 februari 2026 om 8:14
bijgewerkt om dinsdag, 17 februari 2026 om 8:22
20230210jav0009-1920
Oekraïne heeft in een paar dagen meer terrein op Rusland heroverd dan in de afgelopen twee jaar lukte. De opvallende versnelling valt precies samen met een blokkade van Elon Musks Starlink-satellietnetwerk voor Russische troepen aan het front. Toeval – of een glimp van hoe een privébedrijf de loop van een oorlog kan beïnvloeden?
Volgens een analyse op basis van gegevens van het Institute for the Study of War wist Oekraïne tussen 11 en 15 februari 201 vierkante kilometer terug te veroveren, vooral ten oosten van Zaporizja en op fronten rond Charkiv en Pokrovsk. Het is de snelste vooruitgang sinds de mislukte Oekraïense counteroffensief-zomer van 2023 en bijna evenveel als Rusland in de hele maand december won. Tegelijk melden Oekraïense en westerse bronnen dat Russische eenheden kampen met uitval van Starlink-verbindingen, terwijl Oekraïense commando’s er juist zwaar op leunen.
Daarmee verschuift de oorlog nog verder richting technologisch machtsspel. Starlink was in 2022 een levenslijn voor Oekraïne, maar dook later ook op in Russische loopgraven en zelfs op drones. Dat Musk en SpaceX nu, in overleg met Kiev, gericht Russische toegang proberen af te knijpen, laat zien hoe één ondernemer in Californië kan mee beslissen over wat er rond Zaporizja of Pokrovsk gebeurt.

