CrowdStrike verliest ruim tiende van beurswaarde na grote storing

NEW YORK (ANP) - Cyberbeveiliger CrowdStrike is vrijdag 11 procent minder waard geworden op de aandelenbeurs in New York. Een fout in een automatische update van de beveiliger zorgde wereldwijd voor storingen van het besturingssysteem van Microsoft. Banken, winkels, vliegvelden en ziekenhuizen kwamen in de problemen doordat computers niet meer werkten.

Het softwarebedrijf uit Texas is met bijna 30.000 klanten een van 's werelds grootste providers van beveiligingssystemen. Voorafgaand aan de grote computerstoring was CrowdStrike ook bij beleggers geliefd. In een jaar tijd verdubbelde de beurswaarde van het bedrijf, dankzij de sterke groei en hoge winstmarges. Maar na het verschijnen van het "blauwe scherm des doods" op talloze computers met Windows zou dat kunnen veranderen.

"Waar de meeste bedrijven niet echt een alternatief hebben voor Microsoft, hebben ze wel alternatieven voor de beveiliging", zei Gil Luria van softwareanalist D.A. Davidson tegen Reuters. "Hierdoor zouden bedrijven kunnen heroverwegen welk beveiligingsproduct ze kiezen, en of ze moeten diversificeren"

De stemming op de beurzen bleef nerveus, na recordstanden voor de belangrijkste graadmeters de afgelopen weken. De Dow-Jonesindex verloor 0,9 procent tot 40.287,53 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,7 procent tot 5505 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,8 procent tot 17.726,94 punten.