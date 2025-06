Hoe OnlyFans porno heeft veranderd

OnlyFans, opgericht in 2016 door een Britse investeerder, is uitgegroeid tot een dominante speler in de markt voor expliciete online content. Het platform telt meer dan 4 miljoen makers (mannen en vrouwen die pikante plaatjes plaatsen van zichzelf) en ruim 300 miljoen betalende fans. In het boekjaar tot november 2023 behaalde OnlyFans een omzet van 1,3 miljard dollar, met een uitzonderlijk hoge winstmarge van circa 50%—hoger dan die van grote techbedrijven als Alphabet, Meta en Microsoft, schrijft The Economist

OnlyFans onderscheidt zich van traditionele pornografiesites, waar content vaak gratis wordt aangeboden en advertentie-inkomsten laag blijven door terughoudende adverteerders. In plaats daarvan betalen gebruikers direct voor content, inclusief extra’s zoals gepersonaliseerde video’s, merchandise en privéchats. Het platform houdt 20% van de inkomsten, vergelijkbaar met de commissies van Uber en Airbnb . In 2023 werd 5,3 miljard dollar uitgekeerd aan makers. Omdat OnlyFans niet in de app stores van Apple en Google staat, hoeft het geen deel van de opbrengsten af te dragen aan deze partijen.

Het platform investeert fors in beveiliging en verificatie. Zo worden in sommige markten gezichtsherkenningstechnologieën gebruikt om de leeftijd van gebruikers te controleren en moeten makers uitgebreide documentatie aanleveren. Ongeveer 1.500 medewerkers houden toezicht op content en accounts; in mei werd tweederde van de nieuwe aanmeldingen geweigerd. CEO Keily Blair benadrukt dat anonimiteit niet bestaat op OnlyFans en dat alle content gecontroleerd kan worden, mede omdat posts niet end-to-end versleuteld zijn en er geen algoritme is dat content promoot.

Voor makers kan OnlyFans zeer lucratief zijn. Bekende voorbeelden zijn popster Lily Allen, die meer verdiende met het delen van foto’s op OnlyFans dan via Spotify, en sekswerker Bonnie Blue, die tot 250.000 dollar per maand verdiende. In Nederland is @famkelouise succesvol. Toch is het werk intensief en vaak minder glamoureus dan het lijkt.