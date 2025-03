Deutsche Bank keert hoogste bedrag aan bonussen uit in tien jaar

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, keert over vorig jaar het hoogste bedrag aan bonussen uit aan zijn personeel in tien jaar. Volgens de bank is dit te danken aan de sterke resultaten in het zakenbankieren en de handel in obligaties en valuta, staat in het jaarverslag.

In totaal gaat het om 2,5 miljard euro aan variabele beloningen, een stijging van 26 procent vergeleken met een jaar eerder.

Het totale aantal topverdieners bij Deutsche Bank met een jaarsalaris van meer dan 1 miljoen euro steeg vorig jaar tot 647, van 505. Vier medewerkers van het bankconcern verdienden meer dan 10 miljoen euro, van wie een 18 miljoen euro. De bonuspot voor de investeringstak van de bank steeg met 32 procent. Deutsche Bank biedt adviesdiensten aan bedrijven bij het uitvoeren van complexe deals zoals fusies, overnames en andere grote transacties.