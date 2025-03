Rusland ontvangt eerste informatie over voorstel bestand Oekraïne

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft van de Verenigde Staten de eerste informatie ontvangen over een voorgesteld staakt-het-vuren in Oekraïne. Het Kremlin meldt dat meer informatie volgt in gesprekken die naar verwachting de komende dagen plaatsvinden.

Een woordvoerder van het Kremlin bevestigt dat Amerikaanse onderhandelaars op weg zijn naar Rusland, zonder details te delen. De Amerikaanse president Donald Trump zei woensdag al dat er een team onderweg was. Onder anderen Trumps gezant Steve Witkoff wordt in Rusland verwacht. Zijn vliegtuig is volgens het Russische staatspersbureau TASS, dat zich baseert op informatie van vliegtuigtracker Flightradar, in Moskou aangekomen.

De Verenigde Staten hebben een voorstel gedaan voor een dertig dagen durend staakt-het-vuren. Oekraïne heeft al met dit plan ingestemd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil dat het bestand wordt gebruikt om een breder vredesplan op te stellen.