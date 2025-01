Doekle Terpstra treedt af als voorzitter Techniek Nederland

WOERDEN (ANP) - Doekle Terpstra treedt uiterlijk eind juni af als voorzitter van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel. Zijn tweede en laatste termijn loopt per 1 februari af. Terpstra blijft nog wel in functie tot een nieuwe voorzitter is gevonden.

Techniek Nederland verwacht zijn opvolger dit voorjaar bekend te kunnen maken. De voormalig voorman van vakbond CNV ging in 2017 aan de slag bij Techniek Nederland, dat toen nog UNETO-VNI werd genoemd.

Techniek Nederland zegt dat Terpstra zich tijdens zijn voorzitterschap "onvermoeibaar" heeft ingezet voor het versterken van de technieksector. "Terpstra slaagde er keer op keer in om de aandacht te vestigen op onder meer de cruciale rol van installateurs in de energietransitie en het grote maatschappelijk belang van het technisch beroepsonderwijs", aldus de organisatie.

Algemeen directeur Erik van Engelen van Techniek Nederland zegt dat de sector veel heeft te danken aan Terpstra. "Hij heeft Techniek Nederland en de technieksector stevig op de kaart gezet, zowel bij beleidsmakers en politici als in de media. Zijn opvolger kan voortbouwen op wat Doekle heeft neergezet."