Drinkwaterbedrijven krijgen van ACM eerder toegang tot stroomnet

DEN HAAG (ANP) - Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) is bereid de lijst met bedrijven en instellingen die voorrang dienen te krijgen op het stroomnet aan te passen. Zo krijgen drinkwaterbedrijven een hogere plek toebedeeld dan eerder de bedoeling was. Dit werd woensdag duidelijk tijdens een zitting in Den Haag van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

De rechtszaak was aangespannen door grote bedrijven als KPN, VodafoneZiggo, NS, en diverse transport- en datacenterbedrijven. Zij zijn het oneens met hun door de ACM toegewezen plaats in de wachtrij voor het stroomnet. De ACM heeft die lijst eerder dit jaar opgesteld omdat het elektriciteitsnet steeds vaker overbelast raakt. Hierdoor is een lange wachtrij ontstaan voor de aanleg van nieuwe aansluitingen. Tot voor kort gold dat wie het eerst een aanvraag deed, als eerste door de netbeheerders werd geholpen.