COC noemt geweld tegen lhbtqia'ers uiterst zorgelijk

AMSTERDAM (ANP) - Het COC noemt het een "uiterst zorgelijke ontwikkeling" dat 10 procent van de mensen die lesbisch, homoseksueel, bi-plus, transgender, queer, intersekse en aseksueel (lhbtqia) zijn, vorig jaar slachtoffer van geweld is geworden. Het CBS meldde die cijfers woensdag.

Zeker de mate waarin non-binaire mensen te maken krijgen met geweld is zorgwekkend, zegt een woordvoerder van de belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap. Non-binaire mensen identificeren zich niet specifiek als man of vrouw. Zij melden vaker dan andere groepen slachtoffer te zijn geworden.

"Het past helaas in een tendens. Begin dit jaar bleek uit cijfers van de politie en het OM ook al dat het aantal gevallen van geweld en discriminatie in een jaar tijd met een kwart is gestegen", aldus de woordvoerder.

Maatregelen

De zegsman wijst erop dat "discriminatie over de hele linie toeneemt, niet alleen bij de regenbooggemeenschap maar ook joodse en islamitische mensen. Dit moet tot op de bodem worden aangepakt. Er worden nu maar tien daders per jaar veroordeeld, dat staat in geen verhouding met het aantal mensen dat ermee te maken heeft."

De COC-woordvoerder vindt dat de aanpak van discriminerend geweld tegen lhbtqia'ers een "taak voor de regering" is. De oplossing moet worden gevonden in verschillende maatregelen, waaronder hogere straffen. Een wetsvoorstel hiertoe wordt binnenkort besproken. Ook zou het volgens hem helpen als er meer politiecapaciteit zou komen. "Er zijn nu maar vier gespecialiseerde 'discriminatierechercheurs' voor heel Nederland. Daarmee sla je geen deuk in een pakje boter." En in de preventieve sfeer moeten scholen meer aandacht geven aan hoe je respectvol met elkaar omgaat.