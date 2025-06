Duitse export gedaald na Trumps importheffingen

WIESBADEN (ANP) - Bedrijven in Duitsland hebben in april minder geëxporteerd. De Duitse export had duidelijk last van importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump instelde op goederen die de Verenigde Staten binnenkomen.

De grootste economie van de Europese Unie verkocht 2,1 procent minder aan het buitenland in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Ten opzichte van maart daalde de export 1,7 procent. De uitvoer naar de VS zakte in vergelijking met april 2024 met 6,3 procent. Vergeleken met maart ging het om een afname van ruim 10 procent.

Destatis meldde ook dat de omvangrijke Duitse industrie in april 1,8 procent minder produceerde dan een jaar eerder. In vergelijking met maart ging het om een daling van 1,4 procent.