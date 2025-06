Gemeenten missen deadline spreidingswet: tienduizenden plekken tekort

Alle Nederlandse gemeenten moeten op 1 juli samen 96.000 opvangplekken voor asielzoekers beschikbaar hebben. Dat is het doel van de spreidingswet, maar veel gemeenten gaan hun aandeel niet op tijd halen. Op dit moment biedt twee derde van de gemeenten nog te weinig of niets aan en de kans is klein dat dit verandert binnen een maand. Sommige gemeenten zijn überhaupt niet van plan om aan de wet te voldoen.