Duitse fabrieksorders herstellen na scherpe daling

WIESBADEN (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse fabrieksorders zijn in mei met 1,9 procent gestegen ten opzichte van een maand eerder, meldde het Duitse statistiekbureau Destatis. De nieuwe industriële orders, die een belangrijke indicator vormen voor de toekomstige bedrijfsactiviteit in de grootste economie van Europa, lieten daarmee onverwacht een herstel zien, na een scherpe daling van 3,2 procent in april.

Economen hadden vooraf gerekend op een nieuwe daling van 1 procent. Op jaarbasis namen de fabrieksorders in mei met 6,2 procent toe, na een stijging van 2,1 procent in april.

"De binnenkomende orders in de maakindustrie lijken de opwaartse trend die in de tweede helft van 2025 begon, te hebben hervat", zei het Duitse ministerie van Economie in een verklaring. Het ministerie waarschuwde echter dat "de ontwikkelingen zeer volatiel blijven" door de oorlog in het Midden-Oosten. "De geopolitieke onzekerheid blijft hoog totdat de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran definitief zijn afgerond", aldus het ministerie.

Transportmiddelen

De groei van de fabrieksorders in mei werd gedreven door een stijging van 85 procent in de categorie transportmiddelen, waaronder militaire voertuigen, vliegtuigen, schepen en treinen. Destatis gaf geen verdere details, maar de Duitse inspanningen om de strijdkrachten te herbouwen lijken te hebben geleid tot een sterke stijging van de orders voor defensiematerieel. De buitenlandse orders stegen met 2,2 procent, terwijl de binnenlandse orders met 1,3 procent toenamen.

Volgens ING-econoom Carsten Brzeski hebben Duitse bedrijven in mei mogelijk ook geprofiteerd van orders die naar Europa werden omgeleid, doordat Aziatische concurrenten meer last hadden van verstoringen van leveringen door de Straat van Hormuz.