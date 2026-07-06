Dit is waarom je in Nederland geen reserveband in de kofferbak hoeft te hebben

Statistisch gezien krijgt een automobilist ongeveer eens per 70.000 tot 100.000 kilometer een lekke band . Toch hoef je in Nederland geen reservewiel bij je te dragen. Zelfs een plakset is niet verplicht. AD-lezer Marianne Steenbergen vraagt zich af waarom dat zo is.

Vraag: "Waarom is een thuiskomertje, oftewel reserveband, in Nederland niet verplicht en in veel andere landen wel?"

Auto-expert Niek Schenk antwoordt: "In bijna alle Europese landen is een reservewiel niet meer verplicht. De wetgeving is de laatste jaren gewijzigd omdat veel nieuwe auto’s (vanwege gewichtsbesparing) met een reparatieset in plaats van reservewiel worden geleverd. Zo’n ‘plakset’ kan helpen om bij een lekke band in elk geval veilig thuis te komen.

Je zou misschien verwachten dat in plaats van het reservewiel dan zo’n plakset wettelijk verplicht is, maar dat is niet het geval. De enige uitzondering is Spanje. Daar moet je óf een reservewiel (met reserveband of thuiskomertje) óf een reparatiekit bij je hebben, inclusief het benodigde gereedschap (krik en wielsleutel).

Hier zijn goede redenen voor. Anders dan in Nederland, waar de pechhulpverlening langs de weg doorgaans goed geregeld is, bestaat er in Spanje meer kans dat je ergens in een verlaten landschap met een lekke band stil komt te staan. Hulp is daar niet gauw ter plaatse, dus ben je meer op jezelf aangewezen. Bovendien is de kans op een lekke band groter in landen met veel onverharde wegen, zoals Spanje.

Heb je in plaats van een reservewiel zo’n reparatieset? Controleer dan regelmatig de houdbaarheidsdatum van de vloeistof in de spuitbus. Want het is heel vervelend als die onbruikbaar is op het kritieke moment.

Tot slot: het is onverstandig om op een snelweg zelf een lekke band te verhelpen met een reservewiel of plakset. Zelfs op de vluchtstrook ben je niet veilig. Het is daarom verstandiger om professionele hulp in te schakelen (die de situatie ook kan beveiligen) en in afwachting hiervan achter de vangrail te wachten.”