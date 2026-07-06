ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit is waarom je in Nederland geen reserveband in de kofferbak hoeft te hebben

Tech, AI, auto
door Peter Janssen
maandag, 06 juli 2026 om 11:47
307423101_m
Statistisch gezien krijgt een automobilist ongeveer eens per 70.000 tot 100.000 kilometer een lekke band. Toch hoef je in Nederland geen reservewiel bij je te dragen. Zelfs een plakset is niet verplicht. AD-lezer Marianne Steenbergen vraagt zich af waarom dat zo is.
Vraag: "Waarom is een thuiskomertje, oftewel reserveband, in Nederland niet verplicht en in veel andere landen wel?"
Auto-expert Niek Schenk antwoordt: "In bijna alle Europese landen is een reservewiel niet meer verplicht. De wetgeving is de laatste jaren gewijzigd omdat veel nieuwe auto’s (vanwege gewichtsbesparing) met een reparatieset in plaats van reservewiel worden geleverd. Zo’n ‘plakset’ kan helpen om bij een lekke band in elk geval veilig thuis te komen.
Je zou misschien verwachten dat in plaats van het reservewiel dan zo’n plakset wettelijk verplicht is, maar dat is niet het geval. De enige uitzondering is Spanje. Daar moet je óf een reservewiel (met reserveband of thuiskomertje) óf een reparatiekit bij je hebben, inclusief het benodigde gereedschap (krik en wielsleutel).
Hier zijn goede redenen voor. Anders dan in Nederland, waar de pechhulpverlening langs de weg doorgaans goed geregeld is, bestaat er in Spanje meer kans dat je ergens in een verlaten landschap met een lekke band stil komt te staan. Hulp is daar niet gauw ter plaatse, dus ben je meer op jezelf aangewezen. Bovendien is de kans op een lekke band groter in landen met veel onverharde wegen, zoals Spanje.
Heb je in plaats van een reservewiel zo’n reparatieset? Controleer dan regelmatig de houdbaarheidsdatum van de vloeistof in de spuitbus. Want het is heel vervelend als die onbruikbaar is op het kritieke moment.
Tot slot: het is onverstandig om op een snelweg zelf een lekke band te verhelpen met een reservewiel of plakset. Zelfs op de vluchtstrook ben je niet veilig. Het is daarom verstandiger om professionele hulp in te schakelen (die de situatie ook kan beveiligen) en in afwachting hiervan achter de vangrail te wachten.”
Bron: AD

Lees ook

Haal deze spullen direct uit de auto bij heet weerHaal deze spullen direct uit de auto bij heet weer
Zo houdt de airco van je auto je slaapkamer koelZo houdt de airco van je auto je slaapkamer koel
Dure oplossingen zijn niet nodig: dit simpele trucje houdt je auto veel koeler in de zomerzonDure oplossingen zijn niet nodig: dit simpele trucje houdt je auto veel koeler in de zomerzon
loading

POPULAIR NIEUWS

234746945 linkedin post normal none

Gekweekte vis is nog slechter dan gewone vis

shutterstock_2756798449

Nieuwe regels kunnen nabestaanden duizenden euro’s pensioen kosten

185609449_m

Dit populaire drankje beschermt mogelijk ook tegen depressie

shutterstock_1300741882

Lamsdöner zonder lam: hardnekkige vleesfraude ontmaskerd

Chinees-daksysteem-de-temperatuur-met-8-graden-1200x675

Hier zijn airco's uitverkocht. Chinees 'wolkendak' koelt miljoenenstad met 8 graden.

Scherm­afbeelding 2026-07-06 om 06.12.06

Trump’s telefoontje, rode kaart weg: “meest flagrante geval van politieke inmenging in het voetbal” tot nu toe.

Loading