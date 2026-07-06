Hier zijn airco's uitverkocht. Chinees 'wolkendak' koelt miljoenenstad met 8 graden.

Terwijl mobiele airco ’s en ventilatoren nauwelijks aan te slepen zijn, experimenteert een Chinese stad met een spectaculair daksysteem dat de omgevingstemperatuur met 5 tot 8 graden verlaagt via fijne nevelwolken langs flatgevels. Het oogt futuristisch, maar vooral de verschillen in klimaat en waterverbruik bepalen of dit soort oplossingen meer is dan een virale video.

In de Chinese stad Yuncheng glijdt sinds kort een witte nevel als waterval langs flatgebouwen omlaag. Op sociale media lijken de torens in wolken gehuld, maar achter het spektakel schuilt een harde realiteit: hitte die de stad onleefbaar maakt. Een nieuw daksysteem moet de omgevingstemperatuur met naar schatting 5 tot 8 graden Celsius omlaag brengen.

Het systeem werkt met verneveld water dat onder hoge druk via sproeiers op het dak wordt uitgestoten, waardoor microscopisch kleine druppeltjes ontstaan. Die damp verdampt vrijwel direct in de warme, droge lucht en onttrekt daarbij warmte aan gevels, bestrating en binnenplaatsen – hetzelfde verdampingsprincipe als zweet op de huid. Zo koelt niet de individuele slaapkamer, maar de hele directe leefomgeving van de flats.

Dat steden naar dit soort oplossingen grijpen is geen luxe meer, maar noodmaatregel. Recente hittegolven zorgen voor een explosie aan vraag naar airco’s; in Duitsland schoot het aantal zoekopdrachten naar tweedehands airconditioners volgens lokale media van ruim 118.000 naar bijna 2,5 miljoen, en ook elders raken verkoelende apparaten tijdens warme periodes simpelweg uitverkocht.

Toch is het Chinese wolkendak geen kant-en-klare exporthit. Verdampingskoeling werkt het best in een droog klimaat, omdat de lucht daar nog veel vocht kan opnemen. In vochtige regio’s verdampt de nevel langzamer en zakt het koelend effect, waardoor dezelfde techniek bijvoorbeeld in West‑Europese omstandigheden waarschijnlijk minder spectaculair uitpakt. T

Daar komt bij dat achter elke verkoelende nevel een waterrekening schuilgaat. Deskundigen wijzen erop dat zo’n systeem alleen duurzaam is wanneer het draait op opgevangen regenwater of ander hergebruikt water; grootschalig drinkwater vernevelen wordt in tijden van droogte al snel maatschappelijk en politiek explosief. Het energieverbruik is weliswaar lager dan dat van talloze individuele airco’s met stroomslurpende compressoren, maar het waterverbruik wordt de nieuwe pijnpunt.

De daken van Yuncheng laten vooral zien hoe radicaal steden moeten durven denken nu de hitte stedelijke infrastructuur onder druk zet. Niet elk wolkendak laat zich één op één kopiëren, maar de onderliggende trend is duidelijk: wie de stad bewoonbaar wil houden, zal voortaan niet alleen muren, maar ook het klimaat om die muren heen moeten ontwerpen.