AMSTERDAM (ANP) - Koffie- en donutketen Dunkin' blijft bestaan in Nederland. De curator van het vorige maand failliet verklaarde bedrijf heeft een akkoord bereikt over een doorstart met Nabil Besali, die het merk in Nederland eerder onder zijn hoede had. 200 tot 250 mensen kunnen bij het bedrijf blijven werken, van eerst zo'n 400.

Een deel van de tientallen vestigingen sluit, maar "het merendeel blijft behouden", staat in een verklaring van de curator.