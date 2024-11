Zwemmers Corbeau en Korstanje naar WK kortebaan in Boedapest

NIEUWEGEIN (ANP) - Acht Nederlandse zwemmers, onder wie Caspar Corbeau en Nyls Korstanje, nemen deel aan de WK kortebaan die in december plaatsvinden in Boedapest. De vier vrouwen en vier mannen voldeden volgens zwembond KNZB bij de kwalificatiewedstrijd in Drachten of een van de drie World Cup-wedstrijden aan de richttijden.

Naast Corbeau en Korstanje komen ook Kira Toussaint, Maaike de Waard, Tessa Giele, Milou van Wijk, Koen de Groot en Thomas Verhoeven in actie. Of de zwemmers op meer dan een afstand starten, wordt in een later stadium beslist. Datzelfde geldt ook voor de beslissing om in estafetteverband aan te treden.

Marrit Steenbergen, Tes Schouten en Arno Kamminga hadden al in een eerder stadium aangegeven de WK kortebaan over te slaan. Zij hebben na de Olympische Spelen in Parijs van afgelopen zomer gekozen voor een langere rustperiode.

"De WK kortebaan is een serieus titeltoernooi waarbij we voor de selectie hebben gekozen voor de acht hoogst geklasseerde Nederlandse zwemmers", zegt technisch directeur Sjors Lommerts.